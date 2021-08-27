الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام العراقي عن قمة دول الجوار: تذليل الصعاب وفتح آفاق التعاون أهم الملفات

العراق
العراق

اهتم الإعلام العراقي، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار والمقرر عقده في العاصمة بغداد، غدًا السبت.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أهمية المؤتمر لتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري، وما سيعكسه إيجابًا في مستقبل العراق الاقتصادي، وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي. 

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية فلاح الخفاجي: إن قمة بغداد للتعاون والشراكة ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم، مبينًا أن هذه القمة ستكون مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها.

فيما أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، أن هناك علاقات تجارية واسعة مع دول الجوار، والقطاع الخاص سيلعب دوره في هذه العلاقات، مبينًا أن الطموح الأكبر لكل دول الجوار هو بقاء العراق سوقاً لتصريف السلع ومنتجات الدول الأخرى".

وأوضح أن توسيع التبادل التجاري سيكون بالتنسيق مع دول الجوار وخاصة مصر الأردن والسعودية والخليج بالربط الكهربائي لكي يقلص العراق اعتماده على دول أخرى، مشيرا الى أن ذلك يمثل حافزا للحصول على طاقة كهربائية متواصلة".

 كما تناولت جريدة الصباح العراقية، أهمية المؤتمر بالنسبة للعراق وخاصة أنه يأتى بمشاركة واسعة من دول الجوار ومنها مصر والسعودية.

وأشارت الصحيفة ذاتها فى تقرير لها إلى أن المؤتمر هو مؤتمر قمة يجمع دول الجوار الإقليمي وكذلك دول أخرى، لافتة إلى أن العراق كانت له سياسة خاصة خلال السنة الماضية من عمل حكومة الكاظمي، والعمل المميز هو محاولة لاستعادة دور العراق الإقليمي الفاعل والمؤثر.

وحول القمة المزمع عقدها غدا، التقت الصحيفة مع وزير الثقافة والسياحة والآثار المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الذي أكد بدوره أهميه القمة، لافتًا إلى أن الدعوات شاملة والحضور عالي المستوى، ونأمل أن يجني بلدنا الثمار من خلال هذا الحضور الدولي الواسع والكبير في بغداد، أما التمثيل في المؤتمر فهو متنوع والحضور فيه على أعلى مستوى منه ملوك ووزراء ورؤساء وزراء وأقل من هذا بحسب ظروف كل بلد.

من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الاستعدادات الأمنية الخاصة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اكتملت تمام.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الوطنية العراقية للانباء، إن القوات الأمنية باشرت بتنفيذ خططها الامنية وبدأت بالانتشار في المناطق الحيوية في مركز العاصمة عبر تشكيل الأطواق الأمنية الخاصة والعمل بالجهد الاستخباري والمراقبة الجوية لتأمين عقد المؤتمر .

وأوضح انه لا يوجد حتى الآن أي قرار او تعليمات بفرض حظر للتجوال في بغداد غدا السبت  بمناسبة عقد المؤتمر مشيرا الى ان كل الامور تسير وفق ما مخطط لها من قبل قيادة العمليات المشتركة .

العراق قمة دول الجوار بغداد مصر الأردن

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وائل لطفي

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