الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين بميدان «أبو العباس» في الإسكندرية

حملة لأزالة الاشغالات
حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

شن حي الجمرك بالإسكندرية، بقيادة اللواء حسام الشيخ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين، والخارجين عن القانون ومتابعة حال النظافة بمنطقة ميدان أبو العباس ومحيط حديقة البوصيري بمنطقة بحري بنطاق الحي.

شارك في الحملة المختصين في الحي ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة ومسئولي الرصد البيئي بالمحافظة.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

واستهدفت الحملة الباعة الجائلين والبلطجية، والخارجين عن القانون داخل أسوار حديقة البوصيري بميدان ابوالعباس، وبدأت الحملة في تنفيذ إزالة عدد كبير من الإشغالات، وطرد عدد من الخارجين عن القانون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

وقال اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك إن الحملة مستمرة عدة أيام لحين الإنتهاء من تطهير الميدان والارتقاء به بما يليق بمكانته وأهميته التاريخية، مؤكدًا استمرار الحملات لتمشيط الميادين والشوارع الرئيسية بنطاق الحى طبقا لتكليفات المحافظ.

ومن جانبه وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشن حملات مكبرة لمطاردة الباعة الجائلين والبلطجية من الشوارع والميادين العامة، وشدد على  

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس


الارتقاء بميدان أبو العباس ومحيط حديقة البوصيري، ومطاردة الباعة الجائلين، والخارجين عن القانون.

وكانت قد  شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، للسيطرة على شاطئ أبو العباس ومنع بعض الأشخاص من إدارته بشكل غير قانوني، وتم تقنين وضعه وإتاحتها للجمهور بسعر 10 جنيهات للفرد شاملة الشمسية والكراسي.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

ومن جانبه محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات، أو مبالغ مالية على الشواطئ ممشى الكورنيش دون وجه حق، وإزالة كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس


وأضاف «الشريف» أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا على أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق اي شخص منع المواطنين من التمتع به.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

و كلف محافظ الإسكندرية رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، و المستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، بالقيام بحملة مكبرة ضد المعتدين على طريق الكورنيش ومن يفترشون المشايات المخصصة للمواطنين بدون ترخيص وبغير وجه حق.

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حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس

وقد قامت الحملة بإزالة كافة التعديات والإشغالات المتواجدة على ممشى الكورنيش بنطاق أحياء شرق ووسط المعيقة لحركة المارة والمسيئة للمظهر الجمالي للمدينة .

حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس
حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس
حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس
حملة لأزالة الاشغالات بميدان ابو العباس
حي الجمرك بالإسكندرية ميدان أبو العباس حملة مكبرة الخارجين عن القانون الإشغالات تطهير الميدان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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