الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منى زكي تقترب من إنهاء تصوير «الجواهرجي»

منى زكي
منى زكي

اقتربت الفنانة منة زكي من إنهاء تصوير أحداث فيلمها الجديد "الجواهرجي" مع الفنان محمد هنيدي، في العمل المنتظر عرضه مطلع العام الجديد .

وعلمت "الدستور"، أن منى زكي قد نالت راحة لمدة أسبوعين، قبل أن تواصل تصوير فيلمها الجديد والتي تجسد فيه شخصية امرأة عصبية وهي زوجة البطل محمد هنيدي، ويتبقى لها حوالي 15 يوم تصوير وتنتهي تمامًا من تصويره.

وقد أوقف التصوير الخاص بالفيلم لمدة تجاوزت الشهر بسبب تغير الديكورات الخاصة بالعمل، الذي يتم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقد استكمل مخرجه إسلام خيري التصوير مؤخرًا.

فيلم "الجواهرجي" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدي ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدني ليكون أمام هنيدي ويجسد دورًا محوريًا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

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