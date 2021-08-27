الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث سيارة بطريق الإسكندرية مطروح

انقلاب سيارة 
انقلاب سيارة 

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة وتقيم في الجيزة في حادث انقلاب سيارة  في منطقة الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي وتم نقلهم إلي مستشفي الضبعة المركزي.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم  سيمون ملاك كمال 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم و الرأس،  مارك ملاك كمال 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس، مهرائيل ملاك كمال 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والبطن والظهر والكتف الأيسر، سمية سعيد سامي 40 سنة مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر واشتباه كسر باليد اليسرى.

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

انقلاب سيارة مستشفي الضبعة المركزي طريق الإسكندرية مطروح مطروح إصابة 4 أشخاص

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