الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة أخر ضحية فى حريق أب لزوجته وبناته الاثنين ببنى سويف

حريق
حريق

لفظت الابنة الثانية في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم، قبل 6 أيام، انفاسها الأخيرة  داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي، منذ قليل، متأثرة بإصابتها.


وتعود الواقعة بتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوفاة "أسماء.م.ا"، 16  سنة، مقيمة بحي الجزيرة بمدينة بني سويف، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة، وصلت لأكثر من 40% من الجسم، بعد 6 أيام من حجزها داخل قسم الحروق بالمستشفى.

وبدأت الواقعة قبل 6 أيام، حينما أقدم عاطل يدعى «أحمد.م.ح»، 51 عاما، بإشعال النيران في زوجته وأبنتيهما، عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته « أمال.ق.س» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 ايام من الحادث، ثم وفاة الأبنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.
تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات الزوجية.


وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية، أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبته في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

وفى سياق آخر ناقش  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع التخرج الذي تقدمت به الدفعة الأولي من الموظفين المشاركين في البرنامج التدريبي لبناء صف ثاني من القيادات التنفيذية والذي استمر لمدة أسبوعين ، حيث  تم تدريب عدد 45 موظفا على  مهارات القيادة، التكنولوجيا، التواصل الإداري، إدارة المشروعات ،القانون،القيادة الفاعلة، مكافحة الفساد، الشكاوى وخدمة المواطنين،التحول الرقمي، المجتمع المدني،إدارة الوقت ..وغيرها

 

بني سويف مستشفى مستشفى بني سويف بإشعال النيران مدينة بنى سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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