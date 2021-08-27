الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من أفغانستان منذ 14 أغسطس

إجلاء أفغان
إجلاء أفغان

أعلن البيت الأبيض عن أنّ أكثر من مئة الف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابول منذ 14 أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه "منذ 14 أغسطس، أجلت الولايات المتّحدة وساعدت في إجلاء حوالى 100 ألف شخص" من مطار كابول.


وصدر البيان بعيد ساعات من هجوم انتحاري وقع عند إحدى بوابات مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.


ووفقاً للبيت الأبيض فقد "تمّ إجلاء حوالي 7500 شخص من كابول" على مدار 12 ساعة.


وأوضحت الرئاسة الأمريكية أنّ إجلاء هؤلاء الأشخاص تم على متن 14 رحلة جوية أمريكية نقلت ما يقرب من 5100 شخص و39 رحلة جوية لدول حليفة للولايات المتحدة نقلت 2400 شخص.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال  إنّ عمليات الإجلاء من كابول ستتواصل حتى 31 أغسطس حين سينسحب آخر جندي أميركي من أفغانستان.

 

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية،  في وقت سابق  نقلا عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك  صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

 

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي  أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة  الأفغانية كابول.

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

 

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، والبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

 

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.

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وائل لطفي

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