الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي صبرى نجم أقوى حفلات الساحل الشمالى (صور)

رامي صبري
رامي صبري

أحيا النجم رامي صبري حفلاً غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالي وتحديدًا بورتو جولف، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" حيث سطر رامي تاريخًا جديدًا لنفسه بالعدد الضخم الذي تواجد بالحفل.

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حفل  رامي صبري

ويعد هذا الحفل هو الأقوى هذا العام في بورتو جولف وقام بتنظيمه المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة طارق صبري ومهندس الصوت جورج سعيد وتأمين تاج للحراسات، وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن  على مشاركة رامي في إحدى أغانيه على المسرح، وقبل ختام الحفل قدم رامي الفنان محمد شاهين والفنانة شيرين يحيي على المسرح وشاركوه الغناء وسط استحسان كبير من كل الحضور.

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حفل  رامي صبري

وفي سياق أخر يعكف المنتج وليد منصور على التحضير لمفاجأة مع النجم رامي صبري سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة وتحديدًا الشهر المقبل، كما يحيي رامي حفلاً آخر مع وليد يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل في الإسكندرية.

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حفل  رامي صبري


وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية "بيحرك في المشاعر" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

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حفل  رامي صبري

وقدم في الساحل الشمالي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المطرب محمد منير حفل غنائي ضخم في منطقة المسرح الروماني، حيث قدم عدد من الأغاني المختلفة.

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حفل  رامي صبري

وغنى "منير" على مدار ساعتين باقة من أشهر أغانيه،  كما غنى الكينج عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهد تفاعلاً كبيرًا من جانب الجمهور في الحفل.
 

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حفل  رامي صبري

شهدت منافذ بيع تذاكر الحفل، إقبالاً كبيرًا من الجمهور، الذي ملأ المسرح عن آخره، وقدم الفنان أحمد عصام فقرات مبهرة للفاير شو،  وقام بتنفيذ مهندس الصوت عماد نبيل والإضاءء طارق صبري والمسرح للعالمي تامر فوزي.

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حفل  رامي صبري

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
رامي طلاق منير تنظيم تحضير حراسات شاهين مكان طرح المسرح أغاني سبتمبر أغنية فلات محمد الغناء شهر سبتمبر يوم تذاكر الصوت الجمهور طارق صبري الفنان محمد منير المطرب محمد منير قبلة المطر وليد منصور شهد المطرب

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