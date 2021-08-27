«سكر» شاب من ذوى القدرات الخاصة يتحدى البطالة بـ عربة مشروبات فى بورسعيد

"أحاول أن أسعى من أجل الإنفاق على أسرتي" تلك هي أول الكلمات التي بدأ بها الشاب محمود الفقي - من ذوي القدرات الخاصة تصريحاته- خلال فعاليات افتتاح مشروع عربة مشروبات يتحدى بها البطالة، ويطلقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشاب محمود الفقي

محمود سمير محمد عبدالوهاب الفقي «سكر» 28 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، قام بعمل العربة على يديه بالإستعانة بورشة حدادة ونجارة بمنطقة الحرفيين، وحرص على أن تكون صغيرة وبسيطة حتى لا تشغل مكاناً من الطريق، ووضعها في منطقة مصرح فيها بركن السيارات صف واحد.

الشاب محمود الفقي

أكد أنه متزوج ولديه طفل وليس لديه أي مصدرًا للرزق إلا عربة المشروبات التي يفتتحها اليوم، والتي ينفق منها علي زوجته وطفله، والتي أقامها بالجهد والتعب والعرق.

الشاب محمود الفقي

يقدم الفقي من خلال العربة مشروبات ساخنة وفواكة ومشروبات مثلجة، بأسعار مناسبة وبهامش ربح بسيط، حتى يجذب العملاء، ويبدع في المنتجات خاصة وأنه يعمل بالمهنة قبل 17 عامًا.

الشاب محمود الفقي

علق سكر لافتة على عربة المشروبات تحمل صورة الرئيس، ورسالة تؤكد أن المشروع أحد مشروعات أبناء الرئيس من ذوي القدرات الخاصة، وتحمل اللافتة شعار ذوي الهمم لكونه يشعر بالامتنان لاهتمام الرئيس بذوي الهمم منذ أول يوم تولى فيه السلطة وإعلانه عن عام لذوي الهمم وتوفير الكثير من الدعم لهم وإطلاق المبادرات لدعمهم وتأهيلهم وربطهم بسوق العمل.

الشاب محمود الفقي

وطالب الشاب البورسعيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه المحافظين ورؤساء الأحياء بترك ذوي الهمم الذين يتحدون الإعاقة ليمارسون أعمالهم في آمان، خاصة وأن لديهم إبداع يستطيعون تحقيقه من خلال مشروعات صغيرة لا تتحمل أن تقوم حملات الإشغالات بمصادرتها أو اغلاقها.

الشاب محمود الفقي

الشاب محمود الفقي

الشاب محمود الفقي

الشاب محمود الفقي