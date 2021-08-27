أشهر 3 متاحف بالإسكندرية يمكن للمصطافين زياراتها

تشتهر عروس الأبيض المتوسط بعدد من المتاحف الأثرية التى تجمع مجموعة من المقتنيات المميزة، ويمكن للمصطافين زياراتها والتعرف عليها.

متحف الإسكندرية القومي

متحف الإسكندرية القومى، واحد من أشهر المتاحف الأثرية بالمحافظة، ويحتوي على ما يزيد عن 1800 قطعة أثرية تمثل معظم العصور التي مرت على المدينة التي تأسست في العام 332 ق.م، ويقع في 110 طريق الحرية (شارع فؤاد سابقا).

ومن أشهر القطع الأثرية بمتحف الإسكندرية القومي، غطاء تابوت يرجع للعصر الرومانى مصنوع من الرخام ويصور سيدة ترتدى الخيتون والهيماتيون وتمسك بيدها أداة أو ربما نبات جنائزي، يبلغ طول الغطاء حوالى 142 سم وعرضه 29 سم وعثر عليه فى منطقة المحمرة بسيدى بشر بالإسكندرية.

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المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليونانى الرومانى هو أحد أهم معالم مدينة الإسكندرية، افتتح رسميًا عام 1892م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان الهدف من تشييد هذا المتحف هو حفظ الآثار المكتشفة في الإسكندرية، وقد اشتمل المتحف في البداية على 11 قاعة ثم تتباعت إضافة القاعات حتى وصل عددها بعد التطوير الذي تم في عام 1984م إلى 27 قاعة، بالإضافة إلى الحديقة المتحفية، ويقع فى 5 شارع المتحف – محطة الرمل.

يرجع تاريخ معظم مقتنيات المتحف إلى الفترة الممتدة ما بين القرن الثالث ق.م حتى القرن الثالث الميلادي، وتشمل العصرين البطلمي والروماني وكذلك العصرالقبطي، ومن أشهر القطع بداخلة كتلة من الحجر الجيرى عثر عليها فى مقابر الورديان تصور مشهدًا من الحقل المصرى والمشاهد الريفية التى تتميز بها البيئة المصرية، حيث الساقية القديمة والحيوانات المصرية.

متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

يعد هذا المتحف من أجمل المعالم السياحية في الإسكندرية، حيث يضم مجموعة نادرة ورائعة من التحف والمجوهرات والحلي والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والساعات المرصعة بالجواهر والماس، فيضم المتحف 11 ألفاً و500 قطعة تخص أفراد الأسرة المالكة، وقد تم تقسيم القصر إلى عشر قاعات تضم مجموعات من التحف والمجوهرات التي تخص أفراد أسرة محمد علي.

ومن أشهر القطع بداخلة مسبحة من مقتنيات الملكة فريدة، تتكون من تسع وتسعين حبة من الياقوت الأبيض لها شاهدان ومئذنة من الذهب، وللمسبحة شرابة من أسلاك الفضة المطلية بالذهب تنتهى بحبة من المرجان.

