رد فعل منتفعي التأمين الصحي على جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية

أكد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمختلف محافظات تطبيق المنظومة الجديدة جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمختلف محافظات تطبيق المنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وبحسب فيديو نشرته هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، حول آراء منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات الثلاث، مؤكدة أن منشآتها تضم نخبة من أفضل الكوادر الطبية والإدارية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات وسرعة أداء الخدمة الطبية للمرضى وبجودة عالمية، جاءت كالتالي..

وأشادت إحدى المنتفعات، بالخدمة الطبية والعلاجية التي وفرتها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لها داخل نطاق محافظاتها، قائلة "أن المنظومة الجديدة خففت عنهم عبء الإجراءات التي كانت تتخذ للموافقة على العلاج وجلسات الغسيل الكُلوي، حيث أصبحت الخدمة الطبية وجلسات الغسيل الآن متاحة وسهلة الحصول عليها، موجهة شكرها للرئيس السيسي قائلة "أنا بشكر سيادة الرئيس جدًا جدًا وبدعيله من قلبي على اللي هو عمله في الصحة وربنا يقويه ويزيده ويعينه".

وأشارت الطفلة ساندي، أنه كان لديها بعض المشاكل الصحية، وبذهابها إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء فحص طبي شامل، وجدت أن الفريق الطبي ممتاز جدًا موجهة شكرها إليهم لأنهم كانوا طيبين جدًا معاها.

كما عبَّرت إحدى المنتفعات عن دهشتها لما تراه من تجهيزات طبية عالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة وخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلة أنه عندما ذهبت للعلاج "لقيت كل حاجة حلوة وكل حاجة مضبوطة زي ما اتمنيت إني أشوفها عشان أنا كنت بشتغل بره في الخليج، وكنت بعجب بمستشفياتهم وتجهيزاتها، وكمان أكتر حاجة عجبتني في المستشفى استخدام الحاسب الآلي في الخدمات ودي نقلة كبيرة قوي إن مفيش تعاملات بالورق، وأنا بوصل شكري لسيادة الرئيس وأنا سيساوية حتى النخاع وبقول لسيادة الرئيس شكرًا ربنا يخليك لينا وجميلك فوق راسنا دايمًا".

فيما قالت إحدى المنتفعات، والتي تتلقى الخدمة الطبية بقسم العظام داخل إحدى المستشفيات، "أن الخدمة قيِّمة سواء من الدكاترة أو الممرضين أو رضاء المنتفعين وعلى أكمل وجه، وموجهة دعائها إلى الرئيس السيسي بربنا يخليلنا رئيسنا عبدالفتاح السيسي لأنه وصلنا لمرحلة الحمد لله وأنا انتخبته وبحبه وبدعيله وبقول ادخلوا مصر آمنين .. شكرًا سيادة الرئيس وتحيا مصر تحيا مصر ربنا يبارك في عمرك ويخليك لينا".

وعبَّر أحد المنتفعين، عن فرحته بإمكانيات العلاج داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلًا "أن ليس لها مثيل في الدول العربية، وداعيًا للرئيس السيسي بمزيد من التوفيق والتقدم لتعميم التأمين الصحي الشامل على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية واستفادة جميع المصريين من خدماته".

وقامت أيضًا إحدى المنتفعات بالتأمين الصحي الشامل الجديد، من كبار السن، بالدعاء للسيد الرئيس السيسي قائلة "يارب أشكرك يارب على إنك باركت لنا في الريس اللي عمل المستشفى دي لكل الناس عشان تروح وتلاقي العلاج وتحافظ على صحتها إن شاء الله يارب يجعله مسنود بسندة النصرة القوية لأن الريس بتاعنا حبيبنا حبيبنا".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجهد والعمل الجاد للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، على توفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بجودة عالمية، كما أكد جهود الهيئة في التحول الرقمي للخدمات لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، ولفت السبكي إلى رؤية الهيئة المستقبلية في إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية في تقديم الخدمات، بما يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير الرعاية الصحية الكريمة المتكاملة له بجودة وكرامة ودون تمييز، وبما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.