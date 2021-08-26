الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحادث أسفر عن عشرات المصابين

ارتفاع ضحايا الجيش الأمريكى فى انفجارى كابول لـ12 قتيلاً

انفجار مطار كابول
انفجار مطار كابول

أكد مسؤولون أمريكيون، مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى أفراد القوات الأمريكية جراء انفجاري مطار كابول إلى 12 فردا من قوات المارينز من بينهم عنصرا طبيا.

وكشف مسئولون أمريكيون عن إصابة عشرات الجنود في انفجاري مطار كابل، وذلك حسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

انفجار ثالث بمطار كابول

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار ثالث في محيط مطار كابول، وذلك عقب انفجارين ضربا المطار في وقت سابق اليوم، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن حصيلة الخسائر التي تسبب فيها الانفجار الثالث، وسبق أن اظهرت تقارير أولية مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين جراء الانفجارين اللذين وقعا في وقت سابق اليوم.

ارتفاع ضحايا الجيش الأمريكي

وأكدت شبكة فوكس نيوز، مساء الخميس، مقتل 10 جنود من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في انفجاري مطار كابل.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”  نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن السفير الأمريكي بكابل أكد مقتل 4 من المارينز في التفجير وإصابة 3 آخرين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أن عددا من الجرحى الأمريكيين في تفجير مطار كابل يتلقون العلاج دون أن تكشف عن إجمالي الضحايا.

وأفادت الوزارة بوقوع انفجارين على الأقل في "هجوم معقد" استهدف محيط مطار كابول بينما كانت عمليات الإجلاء متواصلة. 

انفجار كابول طالبان أفغانستان داعش القوات الأمريكية الولايات المتحدة

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وائل لطفي

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