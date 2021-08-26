قتل شاب فى عين شمس بـ«مفك» على يد سائقى «توك توك»

شهدت منطقة عين شمس واقعة مأساوية، بعدما أنهى عاطلان حياة شاب بسبب خلافات مالية بينهم، وبإخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين بسبب 130 جنيها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين يعملان على توك توك وقد اشتريا "استيكرات" من المجني عليه، وبعد مطالبته بثمن الاستيكرات رفضا إعطاءه ثمنها.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة قام المتهمان بالتعدي على المجني عليه "بمفك" وسدد إليه طعنات عدة في الرقبة فسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة عين شمس وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.