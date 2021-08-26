لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الخامس في الرياض

عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، الخميس، اجتماعها الخامس بديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض، حسبما أفادت وزارة الخارجية القطرية.

وترأس الاجتماع من جانب قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

ووفقًا لبيان «الخارجية القطرية»: «تأتي أعمال اللجنة استكمالًا لاجتماعاتها السابقة إنفاذًا لما تضمنه بيان العُلا، ووفقًا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين».

وفي 12 يوليو الماضي، عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها الرابع بديوان عام وزارة الخارجية القطرية بالدوحة.

مجلس التنسيق السعودي القطري

وفي وقتٍ سابق، اجتمع وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في مدينة نيوم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما وقَّع الجانبان على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ويشارك في عضوية المجلس عددًا من كبار المسئولين في البلدين.

المصالحة العربية مع قطر

يأتي ذلك اللقاء، بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إعلان المصالحة العربية مع قطر خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبها إعلان المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.

وتم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.