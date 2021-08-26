محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمدرسة العبور ضمن «حياة كريمة»

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال الصيانة والتطوير التي تشهدها مدرسة العبور للتعليم الأساسي بقرية كوم سخين التابعة لمركز قوص، كونها إحدى المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري، رافقه النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب والدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد خالد فوزي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ولفيف من قيادات العملية التعليمية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أنه يولي اهتمامًا خاصًا للتوسع الأفقي والرئيسي في إنشاء المدارس الجديدة فضلًا عن صيانة وتطوير ما هو قائم منها بهدف تحسين بيئة العملية التعليمية وخلق مناخ جيد ومناسب للطلاب والقائمين على المنظومة على حدٍ سواء، مشيرًا إلى أن الخطط التوسعية تساهم في خفض نسب الكثافات داخل الفصول، كما أنها تساهم في حل مشكلة العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية ببعض المدارس، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التسليم للمدارس الجديدة التي شهدت أعمال تطوير وتم الإنتهاء منها لإدراجها ضمن منظومة العمل التعليمي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف الداودي، أن عملية التطوير التي شهدتها المدرسة تضمنت رفع كفاءة 12 فصل دراسي منها عدد 2 فصول رياض أطفال تستوعب حوالي 80 طفل، و7 فصول بالمرحلة الإبتدائية تستوعب حوالي 290 تلميذ، وثلاثة فصول دراسية لطلاب المرحلة الإعدادية تستوعب 105 طالب.

ومن جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم شرحًا مفصلًا حول حجم الأعمال التي يشهدها القطاع التعليمي بمدينة قوص والمدرجة بخطط المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث أوضح أنه تم استلام 16 مدرسة تم تعلية بعضها وإجراء أعمال صيانة للبعض الأخر، فيما يجري تنفيذ أعمال توسعات وعمل أجنحة جديدة بـ9 مدارس أخرى، وتطوير وصيانة لـ12 مدارس لم تسلم بعد، إضافة إلى 6 مدارس جارِ طرحها لبدء العمل بها خلال الفترة القادمة.