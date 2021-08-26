الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في يوم الوفاء.. «القابضة للمطارات» تكرم موظفيها المحالين للتقاعد

صورة المكرمين ورئيس
صورة المكرمين ورئيس القابضة

كرم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مها محمدرمضان محمد لطفي، مدير عام الموارد البشرية، وإسماعيل محمد إسماعيل، محمد مدير إدارة أمن الأفراد والمنشأت والتصاريح، لوصولهم لسن المعاش.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس، التهنئة إلى المكرمين متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في حياتهم القادمة، كما وجه لهم الشكر لما قدموه لشركتهم وقطاع الطيران المدني في مسيرة خدمتهم، كما قامت كلاً من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة ولجنةالنشاط الرياضي والاجتماعي بالشركة بتقديم شهادات تقدير وهدايا المكرمين شاكرين لهم مدة خدمتهم المميزة.

شروط الدخول لمصر

وتلتزم  المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يوم الوفاء محروس يكرم المحالين للتقاعد بالقابضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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