«غرفة الإسكندرية» تختتم فعاليات الدورة الثانية لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل

اختتمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لإعداد وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية، والدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، والدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق، والدكتور سعيد عبدالعزيز رئيس كلية التجارة بجامعة الإسكندرية السابق، ومجدي عبدالعزيز أمين لجنة الممول والضريبة بغرفة الإسكندرية.

وتأتي تلك الدورة في إطار سعي الغرفة الدائم لخدمة مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرفة وحرصًا منها على دعم شباب الخريجين لإعدادهم وتأهليهم لسوق العمل.

وتم تنظيم تلك الدورة خلال الفترة من ٣١ يوليو حتى ٢٦ من شهر أغسطس الجاري، لخريجي كليات التجارة والحقوق عن سنوات من 2016 حتى 2020.

وتضمنت المواد التدريبية النواحي النظرية والتطبيقية لقوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والتأمينات، والاستثمار، والضريبة العقارية، مع مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده وزارة المالية متمثلة في الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية والتسجيل المسبق للشحنات وتكويد السلع والخدمات.

وقام بالتدريب نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وقيادات سابقة وحالية بوزارات المالية والتأمينات والاستثمار.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أن التحدي الأكبر لمصر في الفترة المستقبلية هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن، وذلك لن يأتي إلا بزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو جذب استثمارات أجنبية، ولذلك لا بد أن يكون مناخ الاستثمار في مصر جاذب للاستثمار، لكي نستطيع خلق فرص عمل وبالتالي رفع مستوى المعيشة.

وأشار إلى أهمية أن يكتسب الشباب الحد الأدنى من الجانب العملي ومزجه بالدراسة الأكاديمية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المستقبلي لتدريب الخريجين بشكل عملي خاصة خريجي كليات التجارة والاقتصاد.

وأكد أنه خلال المرحلة المقبلة ستستكمل الغرفة التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية، لتقديم مزيد من الدورات في مجالات مختلفة.