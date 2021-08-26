معلمو التربية الدينية يشيدون بإصدارات «الأوقاف» في تفكيك الفكر المتطرف

أشاد معلمو التربية الدينية بالدورات التدريبية المشتركة لرفع مهاراتهم لرفع مهارات معلمي التربية الدينية والتي تعقد بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أشادوا بإصدارات وزارة الأوقاف في تفكيك الفكر المتطرف، خلال مشاركة (100) معلم ومعلمة فى فعاليات الدورة التدريبية المشتركة التاسعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية، والتي انطلقت فعالياتها اليوم الخميس، وتستمر على مدار يومين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وقد انطلقت اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية المشتركة (العاشرة) لرفع مهارات معلمي التربية الدينية، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وبمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة قد اشتملت على دراسة ومناقشة القضايا المعاصرة والتي ترجمت إلى كتب وإصدارات لوزارة الأوقاف المصرية وهي: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية - الكليات الست - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف)، والتي تم إهداؤها لجميع المعلمين الملتحقين بالدورة إسهامًا من وزارة الأوقاف في تنمية مهاراتهم.