انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة «حقك تنظيمي» بحي الجمرك

انطلقت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، اليوم الخميس، تحت شعار "حقك تنظيمي" اعتبارا من اليوم 22 الى 26 اغسطس، بمنطقة بحري بحي الجمرك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع مبادرة "أيامنا أحلى" بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومركز معلومات التنمية المحلية بالحي، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، مكتب الأوقاف، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

فالحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت لكى ترفع المعاناة عن المواطن البسيط وتقديم العديد من الخدمات المجانية منها الكشف وصرف العلاج بالمجان، و استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان.

الحملة الميدانية

مواطنون: الحملات القومية حلقة وصل بين الدولة والمواطن البسيط

قالت سعاد علي، مواطنة، إن مثل هذه الحملات القومية ترفع من وعي المواطنين، في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط.

تابعت رجاء سعد، مواطنة، أن الحملة شملت تنظيم ندوات توعوية للصحة عن فوائد تنظيم الأسرة، وندوة أخرى لشركة مياه الشرب للتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على المياه، وذلك لرفع المعاناة عن المواطن البسيط.



وأكملت تريزا جورج، مواطنة، أن الحملات القومية هذه تكون بمثابة حلقة وصل بين المتخصصين والمواطنين للتواصل والاستفسار عن أي أسئلة تهم المواطن.

الحملة الميدانية

ندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة

وشهدت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى يوميها الأخير بحي الجمرك، توافد كبير من المواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها الحملة، من ندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة، وعربات مجهزة من وزارة الصحة للكشف باطن وأطفال، وأخرى خاصة بتنظيم الأسرة، وأخرى عن كيفية ترشيد المياه، وصيدلية متنقلة لصرف الأدوية بالمجان، ومعرض للمشغولات اليدوية والعديد من الخدمات الأخرى.

الحملة الميدانية

الحملة تأتي استجابة لاهتمامات رئاسة الجمهورية بالمواطن والحد من الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد، مع وضع حلول للمشكلة السكانية، مع عقد الندوات التثقيفية والتوعوية، للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة المنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.