الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة «حقك تنظيمي» بحي الجمرك

الحملة الميدانية
الحملة الميدانية

انطلقت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، اليوم الخميس، تحت شعار "حقك تنظيمي" اعتبارا من اليوم 22 الى 26 اغسطس، بمنطقة بحري بحي الجمرك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع مبادرة "أيامنا أحلى" بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومركز معلومات التنمية المحلية بالحي، بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية، مكتب الأوقاف، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

فالحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت لكى ترفع المعاناة عن المواطن البسيط وتقديم العديد من الخدمات المجانية منها الكشف وصرف العلاج بالمجان، و استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان.

IMG-20210826-WA0012
الحملة الميدانية 

مواطنون: الحملات القومية حلقة وصل بين الدولة والمواطن البسيط

قالت سعاد علي، مواطنة، إن مثل هذه الحملات القومية ترفع من وعي المواطنين، في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط.

تابعت رجاء سعد، مواطنة، أن الحملة شملت تنظيم ندوات توعوية للصحة عن فوائد تنظيم الأسرة، وندوة أخرى لشركة مياه الشرب للتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على المياه، وذلك لرفع المعاناة عن المواطن البسيط.
 

وأكملت تريزا جورج، مواطنة، أن الحملات القومية هذه تكون بمثابة حلقة وصل بين المتخصصين والمواطنين للتواصل والاستفسار عن أي أسئلة تهم المواطن.

IMG-20210826-WA0014
الحملة الميدانية 

ندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة

وشهدت الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى يوميها الأخير بحي الجمرك، توافد كبير من المواطنين للحصول على الخدمات التي تقدمها الحملة، من ندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة، وعربات مجهزة من وزارة الصحة للكشف باطن وأطفال، وأخرى خاصة بتنظيم الأسرة، وأخرى عن كيفية ترشيد المياه، وصيدلية متنقلة لصرف الأدوية بالمجان، ومعرض للمشغولات اليدوية والعديد من الخدمات الأخرى.

IMG-20210826-WA0013
الحملة الميدانية 

الحملة تأتي استجابة لاهتمامات رئاسة الجمهورية بالمواطن والحد من الزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد، مع وضع حلول للمشكلة السكانية، مع عقد الندوات التثقيفية والتوعوية، للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة المنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

الصحة الإنجابية الحملة القومية منطقة بحري حقك تنظيمي الزيادة السكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بُشرى لموظفى الصناديق الخاصة: الحكومة تقر أحقيتهم فى الترقيات وضم مدد الخدمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021

دكتوراه «نمبر وان».. كل شىء عن الشهادة المزعومة لـ«محمد رمضان»

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

مؤمن المحمدي

المصادر

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يعلن تأجيل أول اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلى مع بايدن

ميركل تلغى زيارتها إلى إسرائيل

8800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل