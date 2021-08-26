الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وظائف للمهندسين بالقاهرة.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لـ4 مهندسين تخصصات "مدني، عمارة، تخطيط عمراني"، للانضمام إلى البنية المعلوماتية السكانية بالمحافظة.  

وأشارت محافظة القاهرة في بيانها إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وهي أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص مدني، عمارة، تخطيط عمراني، ولديه الخبرة في مجال النظم المعلوماتية الجغرافية Gis، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما، وحاصل على تقدير جيد، وحاصل على شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء منها، وأن يكون من أبناء محافظة القاهرة.

وأوضحت محافظة القاهرة أن المستندات المطلوبة هي:

صورة من المؤهل الدراسي
صورة من شهادة الميلاد
صورة من شهادة الخبرة
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
صورة من اشتراك بطاقة نقابة المهندسين

ويقدم الطلب باسم السيدة رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، قسم التعيينات خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان.، علما بأن التقديم يبدأ من يوم 29-8 وحتى يوم 5_9.

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