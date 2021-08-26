روسيا تصمم مظلة لإنزال الغواصين المقاتلين على سطح الماء

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، أنه تم تصميم وإنتاج منظومة هبوط مظلية لتستخدم من قبل الغواصين المقاتلين ويجري في الوقت الراهن اختبارها عمليا.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الخميس -:"تقوم شركة تيخديناميكا، التابعة لمؤسسة روس تيخ، باختبار نظام جديد للمظلات لإنزال الغواصين على سطح الماء بكامل عتادهم وتجهيزاتهم. وتسمح هذه المنظومة للمقاتل بالتخلص بسرعة وأمان من المظلة، والبدء في تنفيذ مهمته قتالية تحت الماء".

وأوضحت أنه يمكن استخدام المظلة الجديدة، على ارتفاعات تصل إلى 8000 متر مع سرعة تحليق الطائرة من 140 إلى 350 كيلومترا في الساعة.

وأشارت الى أن المظلة الجديدة "كريلو" التي تبلغ مساحتها 37.2 متر مربع، توفر قدرة تحمل تصل إلى 225 كلجم. وهي تسمح بتحميل ضمنها، معدات الغطس وإنزال الغواص بكامل معداته، بالإضافة إلى ذلك، توجد أداة ربط لحزام شحن متعدد الوظائف يصل وزنه إلى 130 كلجم.

من جانبه، قال إيجور ناسينكوف مدير عام شركة "تيخديناميكا" إن المظلة تتميز كذلك في أن نظام تعليقها يسمح للمظلي مع معداته الخاصة بالتحرر بسرعة وأمان من المظلة، والغطس تحت الماء والبدء في أداء مهمته القتالية.

يشار الى أن شركة "روستيخ" الروسية تأسست عام 2007، لتعزيز وتطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية عالية التقنية للأغراض المدنية والعسكرية. وتجمع تحت مظلتها 15 شركة قابضة، وأكثر من 80 مؤسسة إدارة مباشرة، وتضم إجمالاً أكثر من 700 منظمة في أكثر من 60 كيانا تابعا لروسيا، متخصصة في مجال المنتجات العسكرية والمدنية.

على جانب آخر، قال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوجايف، إن بلاده صدرت العام الماضي، أسلحة بقيمة مماثلة لمؤشرات السنوات القليلة الماضية، مقدرا هذه القيمة بحوالي 15 مليار دولار.

وأضاف شوجايف، في تصريح لقناة "روسيا 24"، اليوم الجمعة:"لن أجزم بالأرقام النهائية عن قيمة صادرات أسلحتنا، فيجب تقديم تقرير إلى رئيس الدولة وأعضاء اللجنة المعنية بالتعاون العسكري التقني، وهم أول من يعرف النتائج النهائية".

وتابع:"يمكنني القول إن العام الماضي كان ناجحا بشأن صادرات السلاح الروسية"، مشيرًا إلى أن هذه الصادرات في 2020 مماثلة تقريبًا للأعوام القليلة السابقة، أي حوالي 15 مليار دولار.

وكشف شوجايف عن أن هناك 4 أو 5 دول تتفاوض مع روسيا حاليا على شراء منظومة الدفاع الجوي "إس- 400"، وأن 10 بلدان تبحث مع موسكو شراء منظومة الصواريخ المدفعية من نوع "بانتسير- إس1".