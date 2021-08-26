الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مياه المنيا: رسائل SMS لمواطنى المحافظة لمعرفة مواعيد الأعطال والصيانات

المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوي

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة أطلقت خدمة إرسال رسائل SMS لمواطنى محافظة المنيا، لإخطارهم بمواعيد الأعطال والصيانة، لتكون من أولى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تشمل إرسال رسائل للمواطنين بكافة شبكات المحمول المختلفة وتغطية المحافظة بالكامل بهذه الخدمة بالإضافة إلى أرقام الخط الساخن ١٢٥ أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ و٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ وخدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ والموقع الإلكترونى للشركة وصفحتها على الفيس بوك.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى التطوير والتحديث لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى، فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ خطط التحول الرقمى وتوفير حياة كريمة لمواطنى المحافظة.

من ناحية آخرى كان المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد أعلن أنه في إطار التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالعملاء ومراجعة العدادات، قامت الشركة بإجراء مسحا ميدانيا للمنطقة الصناعية للاطمئنان على حالة العدادات ومتابعة ضبط القراءات بمشاركة فريق من الشركة القابضة.

وأضاف الشهاوي أن هذه الإجراءات تأتى التزاما من الشركة بتطبيق رؤية ورسالة الشركة القابضة فى كسب ثقة المشتركين بكافة الأنشطة والوصول لأفضل معدلات التحصيل والحد من نسب الفاقد التجاري من خلال إدارة التعاملات وفقا لمعايير الجودة وعلى أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وشدد الشهاوي على الالتزام بكافة الضوابط مع المواطنين والعملاء وسرعة حل جميع المشكلات والطلبات التي يتقدم بها المواطنين مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة الدائم والمستمر على تقديم أفضل خدمة للمواطن المنياوي سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي، يأتي ذلك أيضًا تنفيذًا لتكليفات كلًا من محافظ المنيا ورئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

رئيس مجلس إدارة الموقع الإلكترونى بوك تطوير محافظة المنيا صحي المواطنين

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