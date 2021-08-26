الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الجزار»: تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب لخدمة أهالي محافظة مطروح

عاصم الجزار
عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، والصرف الصحى، لخدمة أهالي محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار وزير الإسكان، وفقا لبيان صحفي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة (110 ملايين جنيه + 6 ملايين يورو)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، بطاقة 80/40 ألف م3/يوم، بتكلفة 980 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتى رافع مياه غزالة، بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بتكلفة 350 مليون جنيه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي الحمام المتكامل (ثنائي)، بتكلفة 320 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة مرسي مطروح، بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، بتكلفة 395 مليون جنيه، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلة الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، بتكلفة 221 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينتي النجيلة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وسيدى برانى، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 371 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، بطاقة 7 آلاف م3/يوم، بتكلفة 177 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينة العلمين، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

مياه الشرب والصرف الصحي المجتمعات العمرانية الحمام ليون مرسى مطروح المرحلة الثانية

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