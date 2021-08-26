أسعار مواد البناء.. تفاوت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 26/8/2021

سعر مواد البناء.. تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية بشكل يومي، عن أسعار مواد البناء، ومنها سعر الأسمنت اليوم الخميس 26/8/2021.

سعر الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي اليوم الخميس 26/8/2021 تفاوتا في الأسعار، حيث انخفض الأسمنت المسلح، في حين ارتفع أسمنت السويس وحلوان والسويدي، بينما استقرت الأسعار في باقي الشركات.

سعر مواد البناء اليوم في مصر

فيما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، والمخلوط، والمقاوم، في جميع الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 903 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 850 جنيها.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 845 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 875 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 905 جنيهات.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 883 جنيها.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 918 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 850 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 873 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 870 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم 860 جنيهًا.

يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم 895 جنيهًا.



سعر مواد البناء اليوم في مصر

أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.

يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 690 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 680 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 725 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة الواحة اليوم 725 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر اليوم 900 جنيه.

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 915 جنيهًا.

يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 935 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة السهم اليوم 898 جنيها.

يبلغ طن أسمنت شركة قاهر البحار اليوم 935 جنيهًا.