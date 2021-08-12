الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 12/8/2021 المسلح والأبيض والمخلوط

الأسمنت
الأسمنت

تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث الإلكترونية، عن أسعار مواد البناء، وبالأخص سعر الأسمنت اليوم الخميس 12 /8 /2021.
 

سعر الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي والأبيض والمقاوم والمخلوط اليوم الخميس 12 /8 /2021، وذلك في جميع الشركات العاملة في القطاع.
 

أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي

يبلغ سعر طن الأسمنت المسلح اليوم 960 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم 883 جنيهات.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم 870 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم 875 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة الصخرة اليوم 880 جنيها.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم 895 جنيه.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم 900 جنيه.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم 950 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم 865 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السهم اليوم 885 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم 880 جنيهًا.
يبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم 870 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت الأبيض

يبلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم 2500 جنيه.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم 2460 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم 2390 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم 2430 جنيهًا.
يبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم 2425 جنيهًا.

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أسعار الأسمنت المخلوط

يبلغ طن أسمنت شركة إيه وان اليوم 730 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة النخيل اليوم 715 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم 740 جنيه.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

يبلغ طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم 953 جنيهًا.
يبلغ طن أسمنت شركة السويدي اليوم 980 جنيها.
سعر الأسمنت اليوم يبلغ الطن في شركة السهم اليوم 900 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي سعر الاسمنت اليوم سعر الأسمنت اليوم الخميس سعر الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت المسلح

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