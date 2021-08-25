«مستثمري دمياط»: حياة كريمة ساهمت في تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج

أكد أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي، لتحسين مستوى معيشة الأسر في الريف والقرى الأكثر احتياجًا، لم تقتصر على الخدمات الاجتماعية فقط، بل ساهمت في تشغيل عدد كبير من المصانع وزيادة حجم الإنتاج.

أضاف حفيلة، لـ"الدستور"، أن أي إجراء أو مبادرة تقوم الحكومة بإطلاقها بتعم بالخير على القطاع الصناعي وأصحاب المصانع، بل تتيح أيضًا عدد كبير من الوظائف وفرص العمل، خاصة للشباب حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد الفنية.

وتابع رئيس جمعية مستثمري دمياط أن جميع جمعيات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مُرحبة بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين بتنفيذ المبادرة لمعرفة كيفية المشاركة بها.

في السياق، أشاد أسامة حفيلة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد المصري، وتحسين البنية التحتية، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية والصناعية في مصر تغيرت تمامًا إلى الأفضل، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعة، تجارة، زراعة، تشييد وبناء وغيرهم.

أضاف رئيس جمعية مستثمري دمياط أن دمياط شهدت تحسنًا في البنية التحتية و الطرق والمواصلات التي أدت لسهولة نقل البضائع من المصانع الي التجار، مؤكدًا أن هناك زيادة في إعداد المصانع بالمنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري دمياط إلى أن لا أحد ينكر الجائحة أثرت بالسلب على جميع اقتصادات العالم، لافتًا إلى أنها لما تؤثر على مصر بشكل كبير وذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والدكتور طارق عامر محافظ لدعم الصناعة المصرية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة.