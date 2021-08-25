إطلاع بايدن على خطط طوارئ بديلة لعمليات الإجلاء من أفغانستان

ذكر البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن اطلع على خطط طوارئ للإجلاء من أفغانستان إضافة إلى الخطر الذي تشكله ولاية خراسان التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بايدن، إن الولايات المتحدة في طريقها لإتمام العمليات في أفغانستان بحلول المهلة في 31 أغسطس، لكنه أمر أيضا بإعداد خطط بديلة يمكن اللجوء إليها إذا ما تم تمديد الموعد.

يذكر أن الميجور جنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأمريكية قال، اليوم، إنه تم إجلاء 19 ألف شخص جوًا من أفغانستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح تايلور في مؤتمر صحفي - نقله تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - أن 42 طائرة عسكرية أمريكية غادرت مطار "كابول" وعلى متنها حوالي 11 ألفًا و200 شخص، فيما تم إجلاء 7800 شخص بالتعاون مع دول التحالف بإجمالي 90 رحلة جوية.

وتابع أن إجمالي من تم إجلاؤهم من أفغانستان حتى الآن يبلغ قرابة 88 ألف شخص، مشيرًا إلى أن قرابة عشرة آلاف شخص يوجدون حاليًا في مطار كابول بانتظار مغادرة البلاد.

وأضاف تايلور أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تحافظ على الأمن بمطار كابول لتسهيل استمرار عمليات الطيران والإجلاء، مشيرًا إلى أن هدف بلاده هو الاستمرار بإخراج أكبر عدد ممكن من الناس بشكل فعال وآمن.

في وقت سابق، ذكر مسئول كبير بالإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستخضع جميع من تم إجلاؤهم من أفغانستان لفحوص كوفيد-19 وأنها تستهدف وضع عملية للتطعيم.

وقال المسئول إن عدد الأفغان القادمين إلى الولايات المتحدة "متغير" بسبب سرعة العملية وإنه لا يمكنه إعطاء رقم محدد خلال اتصال مع الصحفيين.

وأضاف أن مسئولي إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب الأمريكيين يقومون "بفحص أمني صارم" للقادمين الأفغان قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.