الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تشارك في اجتماع ممثلي السلطات المالية والطيران المدني

الجامعة العربية
الجامعة العربية

شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع الـ11 للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، اليوم الأربعاء، بشأن اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة برئاسة السعودية.

وترأس وفد فلسطين في الاجتماع المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حضوريا، التعديلات المحدثة والاضافية على اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم الضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي  العربي المعدلة .

من جانبه، قالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا الظاهر إن اللجنة ناقشت الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول المسودة السابعة لتلك الاتفاقية والتي توصل اليها المجتمعون، حيث اتفقوا في الاجتماع السابق الذي عقد في 27 يناير 2021 على أن ينحصر دور اللجنة فقط في مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول إلى افضل صيغة ممكنة للاتفاقية بما يحقق تطلعات الدول والمصالح المشتركة.

وأضافت الظاهر في تصريح لها على هامش أعمال الاجتماع أن الأمانة العامة طرحت مشروع المسودة الثامنة لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليها معاهدة شيكاغو لعام 1944.

فلسطين لجامعة العربية السلطات المالية الجامعة العربية الرسوم الجمركية

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