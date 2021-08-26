معنى الألقاب الملكية

يتساءل البعض عن الألقاب الملكية أثناء قراءة الأخبار أو الروايات أو مشاهدة الأفلام أو المسلسلات، فمن الشائع سماع مصطلحات الأميرات والدوقات والمركيزات، حيث تم إجراء هذه الفروق في الماضي، وعلى عكس اليوم فقد جاءت هذه الألقاب مع قدر مقنن من الامتيازات القانونية والمالية، ونعرض لكم بعضا من هذه الألقاب وفقا لموقع bright side.

الملك أو الملكة

عندما يكون حامل التاج رجلًا، يتم تعيين زوجته كملكة ويشار إليها باسم صاحبة الجلالة، لكن عندما تكون حاملة التاج امرأة، فإن زوجها لا يحصل على لقب الملك.

ففي الحالة الثانية يتم تعيين حرمًا أو قرينًا للملكة ويشار إليه باسم صاحب السمو الملكي، وكلا الألقاب يحتفظ بهما القرين طالما أنهم ما زالوا متزوجين من الملك أو الملكة.

على سبيل المثال فيليب إدنبرة هو الأمير القرين للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

أمير أو أميرة



الأمير أو الأميرة هو اللقب الملكي المستخدم لاستدعاء الأحفاد المباشرين للملك أو الملكة في الوظائف.

ويشار إليهم باسم أصحاب السمو الملكي وهو في الأساس لقب مدى الحياة ولا يمكن إلغاؤه ما لم تنشأ ظروف خاصة جدًا.

في العائلة المالكة البريطانية، يتلقى وريث العرش، الذي سيكون ولي العهد أو الأميرة، لقبًا خاصًا مثل أمير أو أميرة ويلز.

دوق ودوقة



يُمنح هذا اللقب عادةً لأبناء الملوك الذين ليسوا ورثة العرش، علي سبيل المثال الأمير هاري هو دوق ساسكس، وبالتالي زوجته ميغان ماركل هي دوقة ساسكس.

كما يمتد استخدامه ليشمل الأزواج الشرعيين والأزواج الأرامل ما لم يتزوجوا مرة أخرى.

ماركيز أو ماركيزة

يعد ماركيز أو ماركيز في التسلسل الهرمي للنبلاء الأوروبي أقل من مكانة الدوق.

كان الرسام سلفادور دالي من أشهر الأشخاص الذين قبلوا هذا اللقب في عام 1982، أطلق عليه الملك خوان كارلوس الأول اسم ماركيز دالي دي ببول.

مثال آخر هو الكاتب ماريو فارغاس يوسا، الذي يتلقى منذ عام 2011 معاملة بروتوكولية لرجل نبيل ليحصل من خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا على لقب ماركيز أوف فارغاس يوسا.



بارون أو بارونة

يمثل هذا اللقب أحد القاب النبلاء في إسبانيا وبلدان أخرى.

الشخص الذي حصل علي لقب بارون هو مصمم الأزياء أوغاثا رويز دي لا برادا.

فارس أو سيدة

في المملكة المتحدة فارس أو سيدة هو اللقب الفخري بالنظر إلى الرجال والنساء الذين قدموا الخدمات التي تستحق المنح للملك أو الملكة.

استخدمت الملكة إليزابيث الثانية هذه الألقاب للاعتراف بالقادة العسكريين والسياسيين والمحسنين والمشاهير الذين ساهموا في إثراء الموسيقى والمسرح والسينما، خاصة في بريطانيا أو الثقافة البريطانيه مثل رينغو ستار، هيلين ميرين، بول مكارتني، مايكل كين، إلتون جون، اليزابيث تايلور، وماغي سميث.