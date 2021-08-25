إعفاء عدد من كبار المسئولين فى وزارة الاقتصاد التونسية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية ودعم الاستثمار، مساء الأربعاء، إعفاء عدد من كبار المسئولين في الوزارة والهياكل التابعة لها من مناصبهم.

وشملت الإعفاءات كلا من بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار وبثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات وسامي الزوبيدي المدير العام للأداءات.

كما تم إنهاء مهام ثلاثة مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم محمد كريم مرزوق ومحمد علي عزيز ومحمد وحادة.

وفى وقت سابق من اليوم، دعا المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات فى تونس، الرئيس قيس سعيد إلى الإفصاح عن رؤيته للمرحلة المقبلة، حتى تتمكن من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية.

كما دعا المكتب السياسي للتكتل في بيانه اليوم الأربعاء، المجلس الأعلى للقضاء، لأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، لتنقية المناخ السياسي والجهاز القضائي من الفاسدين بأكثر جدية ما يمكن من التصدي للفساد المستشري في كل أجهزة الدولة.

وأكد التكتل أن إدانة الفاسدين والعقاب السالب للحرية تبقى حكرا على القضاء دون غيره من مؤسسات الدولة، وفقا لراديو موزاييك التونسى.