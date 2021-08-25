معامل تنسيق جامعة كفر الشيخ تستقبل 350 طالبا بالمرحلة الأولى

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة استقبل طلاب الثانوية العامة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، منذ السبت الموافق 21/ 8/2021 وحتى اليوم الأربعاء الموافق 25/ 8/2021 م، وسيتم تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2021م وتم تجهيز المعامل والقاعات التي قدمت خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي والتي تم تجهيزها لتسجيل الرغبات للطلاب داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية وبلغ عدد الطلاب 350 طالبا وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة بأنه تم تحديث الأجهزة وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع موقع التنسيق وكيفية تسجيل الرغبات، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق تيسيراً على أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه جرى تخصيص 5 معامل لاستقبال الطلاب، لتوفير سُبل الراحة لكافة الطلاب أثناء عملية تسجيل الرغبات، كما تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، فضلاً عن مساعدتهم من خلال إعطائهم دورا والانتظار بالساحات المخصصة.

وأوضحت عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة الدكتور أماني شاكر، أن مكتب التنسيق شهد منذ اليوم الأول إقبالا من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وقالت شاكر، إن رئيس الجامعة وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم.

وأضافت شاكر بأنها تتوقع استقبال المزيد من الطلاب خلال المراحل القادمة للتنسيق، مشيرة إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة.