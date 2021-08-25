الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات مؤتمر دار القديس چيروم لخدام كاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا

مؤتمر دار القديس
مؤتمر دار القديس چيروم لخدام كاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا

نظم دار القديس جيروم خلال الإسبوع الجاري، المؤتمر التكويني لخدام كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك تحت رعاية الانبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

شارك بالحضور في المؤتمر الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، كما ألقى صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك محاضرات حول (القديس بولس ورسائله). 

في السياق، تستعد إيبارشية طيبة بالأقصر بالكنيسة الكاثزليكية بمصر تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، لإطلاق مؤتمر كنسي للشباب في مرحلة الثانوية وذلك بالغردقة ابتداءً من يوم 13 حتى 15 من سبتمبر المقبل.

وتواصل إيبارشيات الكنيسة الكاثوليكية تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، فعالياتها وأنشطتها للشباب خلال فترة الاجازة الصيفية، بهدف شغل وقت الفراغ لديهم.

اختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء الذي استغرق 15 يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

دار القديس جيروم كاتدرائية يسوع الملك الانبا باسيليوس فوزي إيبارشية طيبة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الكنائس المصرية

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وائل لطفي

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