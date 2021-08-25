انطلاق فعاليات مؤتمر دار القديس چيروم لخدام كاتدرائيّة يسوع الملك بالمنيا

نظم دار القديس جيروم خلال الإسبوع الجاري، المؤتمر التكويني لخدام كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وذلك تحت رعاية الانبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

شارك بالحضور في المؤتمر الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية، كما ألقى صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك محاضرات حول (القديس بولس ورسائله).

في السياق، تستعد إيبارشية طيبة بالأقصر بالكنيسة الكاثزليكية بمصر تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، لإطلاق مؤتمر كنسي للشباب في مرحلة الثانوية وذلك بالغردقة ابتداءً من يوم 13 حتى 15 من سبتمبر المقبل.

وتواصل إيبارشيات الكنيسة الكاثوليكية تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، فعالياتها وأنشطتها للشباب خلال فترة الاجازة الصيفية، بهدف شغل وقت الفراغ لديهم.

اختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء الذي استغرق 15 يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.