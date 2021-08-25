الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لأمين ومالك شونة ببنى سويف بقضية فساد القمح

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار محمد سمهان، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لفنى تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة الأصدقاء بأهناسيا، وغيابيا لمالك شونة الأصدقاء بأهناسيا، وإلزامهما برد 73 مليونا و202 ألف جنيه، مع عزل المتهم الأول من الوظيفة، وحظر مزاولة المتهم الثاني للنشاط الاقتصادى محل الجريمة لمدة 3 سنوات، لاختلاسهما 10 آلاف طن قمح بقيمة 36 مليونا و601 ألف جنيه المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد القمح.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حسام الصياد ومحمد الحسيني وسامح السروجي وعضو النيابة ضاحي ربيع ضاحي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "م.م" فنى تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة الأصدقاء بأهناسيا "محبوس"، و"خ.ع" "هارب مالك شونة الأصدقاء بأهناسيا، إلى المحاكمة الجنائية لقيام الأول باعتباره موظفا عموميا ومن الأمناء على والودائع باختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس كمية من القمح مقدارها 10094.092 طن، بقيمة 36 مليونا و601 ألف و177 جنيها، والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها في الشونة جهة عمله، إلا إنه اختلسها لنفسه.

واشترك المتهم الثانى بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة وساعده بأن مكنه من إخراج كمية القمح محل الاتهام، والتي أودعت بالشونة المملوكة له، حتى يتمكن من اختلاسها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

3 سنوات اقتصاد النيابة قمح بني سويف مستشارين القمح المستورد الشون والصوامع المحاكمة الجنائية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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