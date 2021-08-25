خلال أسبوعين.. 8 جلسات حلف يمين للمحامين الجدد بمقر النقابة العامة

تعقد نقابة المحامين، 8 جلسات حلف يمين قانونية للمحامين الجدد خلال الأسبوعين المقبلين، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة النقيب رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وحددت النقابة المواعيد كالتالي:

الجلسة الأولى لنقابتي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة»، في يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الثانية لنقابات: «القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة»، في يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الثالثة لنقابتي: «الجيزة ـ 6 أكتوبر»، في يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الرابعة لنقابتي: «الإسكندرية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال الدقهلية»، في يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الخامسة لنقابات: «السويس ـ المحلة الكبرى ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ جنوب البحيرة ـ جنوب الشرقية ـ دمياط»، في يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة السادسة لنقابات: «شمال البحيرة ـ شمال الشرقية ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ مرسى مطروح ـ الإسماعيلية»، في يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة السابعة لنقابات: «الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط»، في يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

الجلسة الثامنة لنقابتي: «سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ الوادي الجديد ـ البحر الأحمر ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء »، في يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021، بمقر النقابة العامة.

وأوضحت النقابة عدة تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد وهي كالآتي:

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.