الإحصاء: 1409 مؤسسات للرعاية الاجتماعية في المحافظات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بلغ 1409 مؤسسة تخدم 124.7 ألف شخص، منها 162 مكتب توجيه واستشارات أسرية يتواجد بها 12.816 ألف شخص، و456 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية تضم 9981 طفل، و 216 مكتب تأهيل اجتماعى للمعاقين تضم 70.6 ألف شخص.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى استحواذ محافظة الدقهلية على العدد الأكبر من مكاتب التوجيه الأسرى بنحو 16 مكتبا، يليها محافظات القاهرة والشرقية والمنيا بعدد 11 مكتبا بكل منها، ومحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعدد 10 مكاتب بكل منهما، ومحافظات الغربية، بنى سويف، أسيوط بعدد 9 مكاتب.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد مكاتب الاستشارات الأسرية بمحافظة المنوفية بلغ 8 مكاتب، محافظة القليوبية 7 مكاتب، محافظة الاسكندرية 6 مكاتب، محافظة قنا 5 مكاتب، محافظة دمياط 5 مكاتب.

كما أظهر تقرير جهاز الإحصاء، وجود 456 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية تضم 9981 طفل منتشرة بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الوادى الجديد، فى مقدمتها محافظة القاهرة بعدد 210 مؤسسات تضم 4842 طفلا، يليها محافظة الجيزة بعدد 53 مؤسسة تضم 1019 طفلا، ثم محافظة الاسكندرية 52 مؤسسة تضم 843 طفلا.

كما بلغ عدد مؤسسات رعاية الأطفال بمحافظة الغربية 25 مؤسسة تضم 532 طفلا، ومحافظة البحيرة 18 مؤسسة تضم 260 طفلا، محافظة الشرقية 13 مؤسسة تضم 400 طفل، محافظة بنى سويف بعدد 11 مؤسسة تضم 175 طفلا، محافظة المنيا بعدد 11 مؤسسة تضم 153 طفلا، محافظة المنوفية 7 مؤسسات تضم 187 طفلا، محافظة أسيوط 6 مؤسسات تضم 280 طفلا، محافظة بورسعيد 6 مؤسسات تضم 12 طفلا، محافظة القليوبية بعدد 5 مؤسسات تضم 56 طفلا، محافظة الإسماعيلية بعدد 5 مؤسسات تضم 140 طفلا.

فيما بلغ عدد مكاتب التأهيل الاجتماعى للمعاقين 216 مكتبا تضم 70.6 ألف شخص، ويتركز العدد الأكبر بمحافظة القاهرة بنحو 23 مكتبا يضم 9385 معاقا، يليها محافظة الشرقية بعدد 14 مكتبا يضم 4344 معاقا، محافظة أسيوط بعدد 12 مكتبا يضم 3064 معاقا، ثم محافظة الجيزة بعدد 11 مؤسسة تضم 6830 معاقا، محافظة سوهاج بعدد 11 مؤسسة تضم 2313 معاقا، محافظة كفر الشيخ بعدد 11 مكتبا تضم 1900 شخص، محافظة الدقهلية 11 مكتبا تضم 2778 معاقا.