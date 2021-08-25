محافظ مطروح يعرض مطالب الأهالي علي وزير التعليم العالي (فيديو)

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح مؤتمرًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير التعليم العالي للمحافظة لتفقد مقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشورى بمطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ وعمداء كليات ومندوبي جامعة مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر الي وزير التعليم على زيارته لمحافظة مطروح ودعمه الدائم لجامعة مطروح الوليدة للانتهاء منها فى أقرب وقت لتوفير مزيد من الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة حماة البوابة الغربية لتحقيق حلمهم الذى استمر لسنوات طويلة والتي تقام على مساحة 50 فدانًا شرق مدينة مرسى مطروح مع المتابعة المستمرة والعمل على تذليل أي عقبات.

وعرض محافظ مطروح على وزير التعليم العالي مطلب أهالى المحافظة لسرعة إقامة مجمع طبى بالمحافظة يضم مستشفى جامعية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة وكذا دعم أبناء المحافظة بمزيد من المنح الدراسية بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة لتوفير الكوادر المؤهلة من أبناء المحافظة لخدمة جهود التنمية الشاملة بالمحافظة بما يواكب الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بمحافظة مطروح كمنطقة واعدة تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات الاستثمارية والتنموية المتنوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لرؤية مصر 2030 وإقامة العديد من المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة ومشروع الضبعة النووي وميناء جرجوب البحري وغيرها من المشروعات القومية الهامة.

وقدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لتلبية الدعوة وزيارة المحافظة واستعرض لكافة جهود الجامعة فى استكمال الإنشاءات موجها الشكر لمحافظ مطروح على دعمه الكامل للجامعة وتقديمه كافة التيسيرات والتسهيلات وإزالة أي عقبات للإسراع فى نسب التنفيذ.

