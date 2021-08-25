الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خيارات إبداعية للراغبين في استبدال الستائر بشئ مختلف (صور)

استبدال الستائر بشئ
استبدال الستائر بشئ مختلف

نحاول أن نجعل منازلنا أكثر راحة وننفق الكثير من الوقت والطاقة علي ذلك وبالحديث عن الستائر المنزلية، بعض الناس لا يمكنهم تعليق الستائر العادية لأسباب مختلفة، على سبيل المثال يمكن أن يكون الشخص مصابًا بالحساسية من الغبار، لكن من الرائع معرفة أن هناك العديد من البدائل الرائعة التي ستبدو جيدة أيضًا على النوافذ الخاصة بك، ونعرضها لكم في التقرير التالي وفقا لموقع bright side: 

زجاج ملون

لا يمكنك جعل كافة النوافذ ملونة، هذا الخيار مثالي للنوافذ الصغيرة على الجانب المشمس من المنزل. 

تجعل النوافذ ذات الزجاج الملون من الداخل تشعر بالراحة وتجعل الغرفة تبدو أكبر.


النباتات
هذا الحل مفيد لأولئك الذين يحبون أن يحيطوا أنفسهم بالنباتات المنزلية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن النباتات المقاومة للحرارة فقط هي المناسبة لوضعها في النوافذ، فالنباتات الأكثر صلابة قد لا تعمل بشكل جيد في ضوء الشمس المباشر، لذا فإن هذا البديل للستائر سيكون مناسبًا فقط للنوافذ على الجانب المظلل من منزلك.

أضواء سلسلة

 النوافذ المزينة بالأضواء يمكن أن ترضي العين طوال العام، ويمكنك اختيار اللون أو السطوع أو الطول حسب ذوقك.

زجاج مصنفر

هذا الحل جيد لأولئك الذين تطل نوافذهم على منزل مجاور،كما إنه أيضًا خيار رائع للحمامات، تمر كمية كافية من الضوء عبر الزجاج المصنفر بحيث تكون الغرفة مضاءة جيدًا ،ومع ذلك يحجب هذا النوع من الزجاج رؤيتك  أنت من الخارج إذا اغلقته.

نافذة عريضة

إذا كنت تستمتع بالجلوس بجانب النافذة مع فنجان شاي وكتاب ، فهذا الخيار مناسب لك بالتأكيد. يجدر أحيانًا المخاطرة بترك النافذة مفتوحة تمامًا دون وضع أي ستائر.

يمكنك عمل عتبة نافذة كبيرة وواسعة ، حيث يمكنك الجلوس أو حتى الاستلقاء بشكل مريح. سيبدو هذا الحل جيدًا بشكل خاص في منزلك إذا كانت نافذتك كبيرة بما يكفي وتطل على الفناء أو الحديقة الخاصة بك.

الستائر النوافذ ديكور المنزل زجاج ملون نافذة عريضة إستبدال الستائر نباتات لتزيين المنزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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