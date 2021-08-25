اليونسكو تزود 3 آلاف مدرسة بخدمة الإنترنت في العراق

كشفت منظمة اليونسكو في العراق، اليوم الأربعاء، عن مبادرة لتزويد 3000 مدرسة بخدمة الإنترنت، مؤكدة أن المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق.

وقال ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني لوسائل اعلام عراقية، إن هنالك مبادرة لتوفير الإنترنت إلى 3000 مدرسة، ستستخدم لتغذية معلومات البيانات المتعلقة بالتربية، التي تمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة، وتوجيه العملية التربوية بشكل صحيح".

وأضاف أن "المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأداء التربوي للمدارس".

وأشار إلى أن "هناك قاعدة بيانات واستخدام للتكنولوجيا في قطاع التعليم، من خلال منصة نيوتن وغيرها، لكن بعد عام 2020 نسعى لنظام إدارة المعلومات التربوية".

يذكر أن اليونسكو دعم العراق منذ أول العام الماضي وسبق صرح باولو فونتاني، دعم المنظمة لتطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية.

وأوضح أن المنظمة ملتزمة بإسناد وتنفيذ استراتيجية التربية والتعليم في العراق وداعمة لتطوير التعليم الإلكتروني ومشروع التعليم المدمج الذي تستعد وزارة التعليم العالي العراقية لوضعه على مسار التنفيذ في الجامعات.

بدوره أكد وزير التعليم العراقي أن الوزارة متجهة في خطتها الى برامج عمل مشتركة مع الجامعات العالمية، لافتا إلى أن المؤسسات الأكاديمية العراقية تمتلك خبرات في مختلف التخصصات العلمية من شأنها أن تعزز الشراكة مع اليونسكو وتوفر مناخات التدريب والتعاون المشترك.

من جهته، ذكر الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لمساعدة العراق بحفظ ثقافته وتراثه، وأن يتم إعمار وتأهيل التراث الذي تضرر إثر العمليات الإرهابية كونه يمثل تراثاً عالمياً إلى جانب كونه تراثاً عراقياً"، فيما أوضح فونتاني أن "أزمة فيروس كورونا أخرت العمل من 3 إلى 4 أشهر، وأعاقت وصول الخبراء الدوليين المسؤولين عن دراسة جيولوجية أرض المنارة الحدباء وتأمين أساساتها، لأن إعادة تأهيل الشواخص التراثية والأثرية عملية دقيقة ومعقدة".