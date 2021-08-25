برلماني يثمن توجيهات الرئيس السيسي لإعادة البعثة المصرية من أفغانستان

قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، اإن مصر تضرب المثل في سرعة التحرك لعودة أبنائها من كافة دول العالم عندما يتعرضون لأى أزمات سواء التي حدثت خلال انتشار فيروس كورونا في دول العالم أو في ليبا والعراق أو مايحدث الآن في أفغانستان، وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية مستعدة على تقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة لتأمينهم وحماية سلامتهم وتوصيلهم لبلدهم بأمان.

وأشاد قورة، في بيان، بالتناغم والتنسيق بين الأجهزة السيادية المصرية التى تعاملت مع الموقف بكفاءة شديدة، منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة العالقين من الجالية المصرية فى أفغانستان، والبعثة الأزهرية وبعض مسئولى السفارة المصرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في لفتة وطنية وإنسانية تدعو للفخر بين الأمم.

وقال قورة، إن إعادة المصريين من أفغانستان هى رسالة إلى الداخل والخارج، بأن مصر تهتم اهتمامًا بالغًا بأبنائها، من خلال إستراتيجية راسخة يعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نوجه له التحية بإرساله طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية من أفغانستان الى القاهرة ، وأيضا التحية والشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، ومنهم القوات المسلحة، وهذا ليس غريباً على القوات المسلحة ومواقفها الوطنية التي تنحاز دائماً لإرادة الشعب وحماية أمنه ومصالحه.