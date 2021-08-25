برلماني يثمن توجيهات الرئيس السيسي لإعادة البعثة المصرية من أفغانستان

برلماني يثمن توجيهات الرئيس السيسي لإعادة البعثة المصرية من أفغانستان
قال النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، اإن مصر تضرب المثل في سرعة التحرك لعودة أبنائها من كافة دول العالم عندما يتعرضون لأى أزمات سواء التي حدثت خلال انتشار فيروس كورونا في دول العالم أو في ليبا والعراق أو مايحدث الآن في أفغانستان، وهو ما يؤكد على أن الدولة المصرية مستعدة على تقديم كافة أشكال الدعم لرعاياها سواء في الداخل أو الخارج، وتسعى دائما للتواصل مع المواطنين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم ومعيشتهم، والسعي المستمر لحل المشكلات والعقبات التي تواجههم بفضل التواصل مع القنصليات والسفارات المصرية في دول العالم المختلفة لتأمينهم وحماية سلامتهم وتوصيلهم لبلدهم بأمان.
وأشاد قورة، في بيان، بالتناغم والتنسيق بين الأجهزة السيادية المصرية التى تعاملت مع الموقف بكفاءة شديدة، منذ اليوم الأول لاضطراب الأوضاع في أفغانستان، وحتى المشهد الرائع بعودة العالقين من الجالية المصرية فى أفغانستان، والبعثة الأزهرية وبعض مسئولى السفارة المصرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في لفتة وطنية وإنسانية تدعو للفخر بين الأمم.
وقال قورة، إن إعادة المصريين من أفغانستان هى رسالة إلى الداخل والخارج، بأن مصر تهتم اهتمامًا بالغًا بأبنائها، من خلال إستراتيجية راسخة يعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نوجه له التحية بإرساله طائرة عسكرية لنقل البعثة المصرية من أفغانستان الى القاهرة ، وأيضا التحية والشكر للجهات المعنية وكل من قام بهذا التكليف العظيم، ومنهم القوات المسلحة، وهذا ليس غريباً على القوات المسلحة ومواقفها الوطنية التي تنحاز دائماً لإرادة الشعب وحماية أمنه ومصالحه.