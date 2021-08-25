الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع: اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بالفن واضح

حنان مطاوع
حنان مطاوع

علقت الفنانة حنان مطاوع، على المداخلة التليفونية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ يومين مع الكاتب عبدالرحيم كمال، مع برنامج "صالة التحرير"، والتي أثارت الإعجاب لدى الكثيرين من صناع الفن.

 وقالت “مطاوع” في تصريحات لـ"الدستور"، أن مداخلة الرئيس شيئ محترم جداً وشيئ مطمئن، وتشعر أن هناك أمل الفترة المقبلة".

وأضافت حنان: “هناك حالة من التنوير تحدث من خلال الفن وليس من جهة معينة وهذه طفرة في الحالة الفنية بشكل عام، مضيفة بخصوص اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بالفن بشكل عام قائلة: “اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بالفن واضح خاصة في ظهور عمل مثل ”القاهرة كابول” أو مسلسلات أخرى مثل الاختيار أو هجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال الفنية".

وشاركت حنان مطاوع، رمضان الماضي، في مسلسل "القاهرة كابول" وهو العمل الذي لاقى ردود أفعال إيجابية للغاية، وشارك في بطولته كل من من خالد الصاوي وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي وكريم سرور وأمجد الحجار، ومحمد ناصر وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال ومن اخراج حسام علي.

وكان قد عبّر السيد الرئيس في بداية مداخلته مع برنامج "صالة التحرير" خلال استضافة البرنامج عبدالرحيم كمال مؤلف مسلسل "القاهرة - كابول" عن إعجابه، بما أشار إليه الكاتب عبدالرحيم كمال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى عن ضرورة تجديد "الخطاب الروحي"، معربًا عن استعداده لدعم كمال بعمل فني "على مستوى الدولة"، حتى "لو كان الربح عائقا أمام إنتاج مثل هذا العمل"، وطلب منه أن يحشد فيه: "كل الموهبة، وكل الفهم، وأن يخرج في أسرع وقت ممكن".

وردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعداد الكاتب عبدالرحيم كمال لتقديم هذا العمل مجانًا بأنه لا يطلب منه تقديم أي شىء بالمجان، مشيدًا بوعيه وثقافته، مؤكدًا دعمه لأي عمل فني يستهدف "بناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني"، لتحصين الصغار والشباب في مصر: "يبقوا فاهمين أوي الدنيا، حواليهم عاملة إزاي".

على الدين خلال بداية مستوى عمل الدولة الرئيس مسلسلات رمضان اثار عبدالفتاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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