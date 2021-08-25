الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تيك توك» تتيح التبضع مباشرة من منصتها

تيك توك
تيك توك

ستتيح شبكة "تيك توك" عمّا قريب لمستخدميها أن يشتروا مباشرة سلعا معروضة من منتجي محتويات على المنصّة، في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في أكتوبر 2020 مع "شوبيفاي" التي تخوّل علامات تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية. وفي بادئ الأمر، كان هذا الاتفاق يتيح لمستخدمي "شوبيفاي" الكندية الترويج لمنتجاتهم على "تيك توك".

وسيصبح في وسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على "تيك توك" وإدراج روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصّة التي تضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير.

وستكون نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير التي أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدّر بمئات ملايين الدولارات من بين التجار الأوائل الذين سيتسنّى لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة، وفق بيان صادر عن "شوبيفاي".

وقال بلايك تشاندلي رئيس قسم مشاريع الأعمال في "تيك توك" في البيان إن هذه الأخيرة "تتمتّع بموقع فريد ما بين المحتويات والتجارة. وتسهّل هذه الإمكانيات الجديدة على الشركات، أيّا كان حجمها، إنتاج محتويات جذّابة تشدّ المستهلكين إلى نقاط البيع على الإنترنت".

وتأخّرت "تيك توك" التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية في جني عائدات مالية من محتوياتها، بالرغم من النموّ الكبير الذي تشهده منذ سنتين.

وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، في صفقات تجارية تشكّل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار.

وتقدّم "إنستغرام"، كما "سنابتشات"، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من تطبيقها.

نيويورك تيك توك شبكة تيك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

أب يطالب برؤية أطفاله: جدتهم اتهمتني في وفاة ابنتها بعد زواجي من شقيقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة