اليوم.. هشام عباس يحيى أمسية جديدة فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى

يستقبل محكي القلعة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حفلًا فنيًا جديدًا، والذي تحييه الفنانة المطربة الشابة نوران أبو طالب، وذلك على خشبة مسرح المحكى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وتقدم نوران أبو طالب حفلاً يتضمن مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة، من بينها أغنيات: أهو ده اللي صار، الحلوة دي، لأ مش أنا اللي أبكي، فى هويد الليل، صبري عليك طال، وعيونها، ممكن، شبابيك، بلا ولا شي، صباح ومسا، سألتك حبيبي، أنا والعذاب وهواك، يا ورد مين يشتريك، بنلف، تملي في قلب يا حبيبي، كل همسة حب حلوة، عاشقة وغلبانة، قلبي ومفتاحه وغيرها، هذا إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها: ما مد، فوازير ويا نجمة.

يشار إلى أن "نوران" مغنية مصرية معروفة بصوتها العذب، تغني مع فرقتها العديد من الأغاني البوب والجاز العربية المصرية، وتغني أيضًا أغانيها الخاصة الأصلية المؤلفة من سامر جورج ونوران، وتضم فرقتها الموسيقية كل من "سامر جورج - باص جيتار، مصطفى سعيد- كلارينيت٬ هاني بدير - إيقاع".

النجم هشام عباس يختتم أمسيات الليلة

في سياق متصل يليها وفى العاشرة مساء نفس اليوم، يقدم النجم هشام عباس نخبة من أعماله التى مثلت مراحله الفنية ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، كما يتضمن الحفل باقة متنوعة ومختارة من أجمل ما قدمه الفنان هشام عباس خلال مسيرته الفنية٬ نذكر من بينها أغنيات: ناري نارين ــ الله يسلم حالك ــ جلجلي والتي قدمها في التسعينيات مع الفنان حميد الشاعري. يا سهرانين الليل ــ أمي يا أمي ــ اللي احنا فيه ــ هاتعمل إيه ــ بيسلم عليك ــ الفترة اللي فاتت ــ أنا تاعب قلبي ــ السكة خضرا ــ أغلي من العين ــ خليك هنا ــ عامل ضجة ــ إهربي ــ حذرتك ــ شاري بالغالي ــ قول عليا مجنون ــ بلا فخر مطبلاتية ــ الطريق الصح وغيرها العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت نجاحا جماهيريا منقطع النظير.

يشار إلى أن هشام عباس، تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص هندسة ميكانيكية، بعد التخرج عمل كمهندس صوت لفترة، ثم شارك بالغناء في عدد من الحفلات التي أقيمت بالجامعة الأمريكية، حتى كانت انطلاقته الفنية حين تعرف على الفنان حميد الشاعري وتعاونا معًا ليقدما مجموعة من الأغاني والتي ساهمت في شهرة هشام ومنها: حلال عليك، ست الكل، وأنا أعمل إيه، وله رصيد كبير من الألبومات منها يا ليلة، شوفي، سيبها تحبك، وشارك بالغناء في العديد من المسلسلات و الأفلام منها: يتربى في عزو، إبن القنصل، آخر الدنيا وأرض النفاق.

هاني شاكر في ليلة تاريخية بمحكي القلعة تجاوز 4000 مشاهد

وعاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذى أحياه أمير الغناء العربى هانى شاكر.

فعلى مسرح المحكى أكد النجم هانى أن الفن الأصيل هو الباقى والراسخ فى الوجدان رغم اختلاف الأزمنة والشرائح العمرية. وبدأ الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على التنظيم الرائع للمهرجان واتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الابداع الهادف لشعب مصر العظيم ، وتألق أمير الغناء العربي وأشعل مسرح المحكي بمجموعة من أشهر أغانية التي تجسد مشوار فني طويل وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الأعمال الشهيرة التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات .

سبق ذلك المطربة نداء شرارة التي قدمت تحية من الأردن إلى مصر وشعبها وفرضت شخصيتها الفنية فى مختارات من الغنائيات الحديثة والمعاصرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ونالت اعجاب واستحسان الجمهور .