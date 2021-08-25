«النبش فى أوراق الماضى».. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ينظم معرض إسكندرية الدولي للكتاب من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 مساءً ندوة بعنوان "النبش فى أوراق الماضى" بمشاركة كل من الباحث أيمن عثمان، والكاتب الصحفي مصطفى عبيد، وتديرها الدكتورة رضوى زكي، كما ستبث الندوة عبر الصفحة الرسمية لمعرض إسكندرية للكتاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تناقش الندوة البحث في التاريخ من وجوه متعددة، مثل الكتابة التاريخية بشكل عام خارج السياق الأكاديمي، ومجالات العمل المتاحة في هذا المجال.

وافتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم الإثنين، والمستمر خلال الفترة من يوم ١٦ إلى ٣٠ أغسطس الجاري.

وأكد "الفقي"، أن معرض الكتاب هو نافذة من النوافذ التي تطل بها المكتبة على المجتمع الثقافي، وأنه يشهد إقبالًا كبيرًا من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة تعتبر المعرض عُرس سنوي وتقليد استمر لسنوات وسوف يستمر لسنوات قادمة.

وأوضح "الفقي"، أن المكتبة فضلت تنظيم المعرض وفقًا للحد الأدني المتاح لعدد الحضور بدلًا من توقفه بسبب انتشار جائحة كورونا، أسوة بما فعلته الهيئة المصرية العامة للكتاب التي حرصت على تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في ظل الجائحة وفق إجراءات احترازية.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن معرض المكتبة من أهم بؤر التعاون بين المكتبة والدولة المصرية التي باتت تهتم بالكتاب كونه ركن أساسي في الثقافة، لكسر حاجز مقولة "الشعب لا يقرأ"، مشيرًا إلى تقرير نشرته جريدة "الاندبندنت" حول القرائية وجاءت مصر في المركز الخامس على مستوى العالم، بمعدل قراءة 750 مليون ساعة كل أسبوع.

وأكد "الحاج علي" أن مكتبة الإسكندرية هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي تهتم بالثقافة، ويعد معرضها من أهم الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، حتى أصبح الحدث الثقافي الأهم في الإسكندرية، مشيدًا باستمراره لسنوات طويلة، متمنيًا أن يتحول إلى معرض دولي.