السفير السعودى باليمن يحمِّل ميليشيا الحوثى مسئولية فشل جهود إحلال السلام

حمّل السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، الميليشيات الحوثية، مسئولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدماء في اليمن، مشيرًا إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق السلام الدائم والشامل بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية وشئون المغتربين باليمن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مساء الثلاثاء، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، حيث بحث الجانبان، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، تطرق بن مبارك، خلال اللقاء، إلى المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى محافظة عدن، لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية، بالإضافة إلى الجهود الكفيلة بدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، لوضع حداً لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة.

كما تم مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، من منطلق الروابط و المصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به المغترب اليمني لتحسين الوضع المعيشي ورفد الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية اليمني، المبعوث الأممي هانس غراندبرغ، العمل على استئناف الجهود السياسية من حيث توقفت.

وجدد الوزير اليمني، خلال لقائه بالسفير الصيني لدى بلاده، كانغ يونغ، حرص الحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وكذلك دعمها للمبعوث الأممي الجديد هانس غراندبرغ للتوصل إلى سلام شامل ومستدام، وفق المرجعيات المتوافق عليها.

وحث المانحين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى دعم جهود الحكومة، للتغلب على تلك الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور البنك المركزي اليمني، وبما يساعد على دعم العملة الوطنية، وتحسين القوة الشرائية للسكان، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

من جهته جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه اليمن، ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.