بالأرقام.. «الإحصاء» يكشف خريطة الصادرات المصرية لدول السوق العربية المشتركة

سجلت صادرات مصر لدول السوق العربية المشتركة ارتفاعًا لـ451.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 254 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 197.5 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأولى بين دول السوق العربية المشتركة من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتي بلغت 382.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 230.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 151.5 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية للأردن والتي بلغت 290.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 226.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليهن بزيادة 64.4 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات المصرية للعراق إلى حدود 198.7 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 159.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 39.2 مليون دولار، وبلغت صادراتها لليمن 138.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 132.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 6.3 مليون دولار، والصادرات لسوريا 131.4 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار بزيادة 20.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.