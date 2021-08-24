الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة: تأمين ورفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين في مصر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، حيث التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومتابعة أوضاع العمال المصريين بفرنسا، لوضع آليات جديدة لتوفير الرعاية التأمينية لهم حماية للعمالة المصرية بالخارج، ورؤية مستقبلية لأعمال الجاليات المصرية بالخارج.

https://www.dostor.org/3549502

كما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

https://www.dostor.org/3549555

فيما قال السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إن المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 422 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وعمل زيارة خدمات عمالية.
https://www.dostor.org/3549609

وتفقد وزير القوى العاملة اليوم، انضباط اليوم الأول من عملية تلقي العاملين بوزارة القوى العاملة للجرعة الأولى من  لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة 3 أيام  بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

https://www.dostor.org/3549683

بينما أرسل مكتب التمثيل العمالي بالرياض تقريرا لوزير القوى العاملة، يشير إلى قيام وزارة الخارجية السعودية بإصدار تعميمًا بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتى لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

https://www.dostor.org/3549905

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس الجالية المصرية بفرنسا مديرية القوى العاملة بالبحيرة التفتيش العمالي مكتب التمثيل العمالي بالرياض

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

«الدستور» تنشر روشتة التصدى للسلالة الجديدة: المواجهة باللقاحات

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

تستمر ليومين.. ماذا قال بينيت عن زيارته الأولى لواشنطن؟

واشنطن ستفتتح قنصلية لها في القدس الشرقية قريباً .. ماذا سيفعل “بينيت”؟

استعداداً لأي مواجهة.. الجيش الإسرائيلي يقوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط غزة