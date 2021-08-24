محمد حماقي يستعد لحفله الجديد بالعلمين الجديدة

يواصل القائمون على حفل الميجا ستار محمد حماقي بالعلمين الجديدة الاستعدادات والتجهيزات النهائية للخروج بحدث ذو مواصفات لايف عالمية وبأفكار تنفذ للمرة الأولى خاصة وأنه يعد الأول الذي يلتقي فيه حماقي بجمهوره بعد إطلاق ٣ أغنيات من ألبوم "يا فاتني" تصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها على التوالي وهي "زيها مين" ،"لو هتسيب" و"تك".

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من أغاني "يا فاتني" خلال الحفل كإهداء من حماقي لمحبيه ممن يحرصون على حضوره حفله السنوي الصيفي بالساحل الشمالي والذي تأخر لعدة مواسم بسبب "جائحة كورونا" .

كما يشارك حماقي قبيل الحفل بيوم مع فرقته الموسيقية بروفة نهائية لأغنيات ألبومه الجديد "يا فاتني" التي من المقرر تقديمها للمرة الأولى بحفل جماهيري.

وبمجرد أن كشف حماقي عن بوستر الألبوم تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم لكلمات أغانيه واللون الموسيقي المميز لها لما له من ذوق و قدرة لعمل الخلطة الخاصة به مع صناع كل ألبوم لخروج كل أغنية في كأفضل منتج غنائي.