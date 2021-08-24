الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق «ليبي - أمريكي» لتأمين الحدود ومنع تدفق الإرهابيين على تونس

الحدود الليبية التونسية
الحدود الليبية التونسية

ناقش المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية الليبي خالد مازن آفاق توسيع التعاون الأمريكي مع الوزارة الليبية لتأمين حدود البلاد.

وبحسب بيان من السفارة الأمريكية فإن نورلاند رحب بالتزام الداخلية الليبية بإعادة دمج المليشيات وضمان أمن الحدود الجنوبية والغربية لليبيا.

كما أطلع مازن نورلاند حول استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 

تسلل 100 إرهابي من ليبيا لتونس

وتواترت في الأيام الأخيرة معلومات باعتزام تسلل 100 إرهابي موجودين بقاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها تركيا إلى تونس، لكن السلطات الليبية سارعت لنفيها.

وكانت وسائل إعلام أجنبية وليبية أفادت خلال الساعات الماضية بأن الإنتربول التونسي أخطر الشرطة الجنائية العربية والدولية، باعتزام 100 عنصر إرهابي التسلل من قاعدة الوطية الجوية في الغرب الليبي -حيث يتنشر تنظيم الإخوان- إلى تونس.

وذكرت البرقية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، وحملت توقيع وزير الداخلية خالد مازن والتي لم يتسنّ التأكد من صحتها: "أفادنا رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بأنه أخطر بموجب برقية وردت إليه من إنتربول تونس فحواها توفر معلومات لديهم باعتزام حوالي 100 عنصر إرهابي موجودين في القاعدة الجوية الوطية التسلل إلى تونس".

وأشارت إلى أن وزير الداخلية طالب على ضوء البرقية المتداولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، لإحباط أية مخططات تحاك للقيام بأي عمليات إرهابية.

اتفاق ليبي تونس الحدود ليبي أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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