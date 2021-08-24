الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 23 محضر

تحرير 23 محضرا في حملة على المخابز والأسواق بالغربية

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة

شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تموينية اليوم، أسفرت عن تحرير 23 محضر مختلف، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق للتأكد من توفير كافة السلع للمواطنين.

وأكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين بالغربية أنه تم ضبط ٥٠٠ كجم حواوشي بإحدى المصانع وتم التحفظ عليهم وذلك بمرافقة أطباء البيطري بالمديرية وَبِنَاءَا على التقرير الصادر منهم، كما تم تحرير عدد 1 محضر اشتباه في الصلاحية وعدم وجود علامة تجارية وممارسة نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، عدد 1 محضر حيازة سلع دون بيانات واشتباه في الصلاحية لعدد ٨ عبوة عسل نحل العبوة ١ كيلو جرام، بالإضافة إلى تحرير عدد ١ محضر لمطعم وذلك لاستخدامه عدد ٣ أسطوانات منزلية في غير الغرض المخصص لها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٨ محاضر لعدم إعلان عن الأسعار الحرة، عدد ٦محاضر لبقالي التموين لعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية وتحرير محضر لعدم الالتزام بالتعليمات لفرع العجيزي، تحرير ٤ محاضر لمخابز تنوعت بين تحرير عدد ٢ محضر إثبات حالة مواصفات، عدد ٢ محضر نظافة. 

حملة تموينية مكبرة الغربية تحرير 23 محضر تشديد الرقابة على المخابز والأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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