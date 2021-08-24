آنس الوجود رضوان تكشف تفاصيل السيرة الذاتية لصاحب «فساد الأمكنة»

تعكف الكاتبة الصحفية آنس الوجود رضوان، زوجة الكاتب الراحل صبرى موسى على إعداد سيرة ذاتية لصاحب "فساد الأمكنة".

وقالت آنس الوجود، لـ" الدستور":" اكتشفت أن عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه تهتم بمنجز صبرى موسى الأدبى، وهو ما دفعنى لمحاولة رصد سيرة صبرى الذاتية أعكف على إعداده، الآن، خاصة أن هؤلاء الباحثين يواجههم إشكالية عدم وجود سيرة ذاتية عنه.

أضافت أنس أن أبرز محتويات الكتاب عن بداياته وعلاقته بوالده وأمه، وعلاقته بالصحراء وكذلك علاقته باصدقائه خاصة وان بداياته كانت وهو فى سن 12 سنة عندما كتب قصص قصيرة وكان يرسلها للنشر فى المجلات، وابرز المواقف التى جمعته بكامل الشناوى وكيف قدم له جنيه مقابل قصه ارسلها له وقام "الشناوى" بنشرها، وهو ما دفعه بطبع اول مجموعة قصصية بخمسة وسبعون قرشا منه.

صبري موسى (1932 - 18 يناير 2018) كاتب روائي وصحفي وسيناريست مصري، ولد في محافظة دمياط عام 1932، وهو من كتاب القصة البارزين في مصر، تخرج من مدارس دمياط وعمل في الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو و في الرواية ولقد عمل مدرساً للرسم لمدة عام واحد ، ثم صحافياً في جريدة الجمهورية، وكاتباً متفرغاً في مؤسسة «روز اليوسف»، وعضواً في مجلس إدارتها، ثم عضواً في اتحاد الكتاب العرب، ومقرراً للجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.

وفيما يتعلق بأشهر أعماله من سيناريوهات أفلام كل من :" البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، أين تخبئون الشمس، أما عن قصصه القصيرة كل من :"القميص، وجها لظهر، حكايات صبري موسي، مشروع قتل جارة ، ومن الروايات حادث نصف المتر، وفساد الأمكنة، والسيد من حقل السبانخ، ومن أدب الرحلات:" في البحيرات، في الصحراء رحلتان في باريس واليونان، رحلة النسيان.

كرم الكاتب الراحل كما حصل على العديد من الجوائز؛ أبرزها :"جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1974، وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى عن أعماله القصصية والروائية عام 1975، جائزة «بيجاسوس» من أميركا، وهي الميدالية الذهبية للأعمال الأدبية المكتوبة بغير اللغة عام 1978، وسام الجمهورية للعلوم والفنون عام 1992، جائزة الدولة للتفوق عام 1999، جائزة الدولة التقديرية عام 2003".

توفي يوم 18 يناير 2018 في منزله بحضور زوجته الصحفية "أنس الوجود رضوان" بمحافظة الجيزة عن عمر يناهز 86 عاماً.