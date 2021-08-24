الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بيونسيه تثير الجدل بعد ارتدائها ماسة صفراء يبلغ وزنها 128.54 قيراط

بيونسيه
بيونسيه

أثارت الفنانة، بيونسيه الكثير من الجدل بظهورها مرتدية ماسة صفراء عيار 128 قيراط شوهدت من قبل على أودري هيبورن وليدي جاجا في حملة تيفاني الجديدة، وبهذا تعد بيونسيه هي رابع شخص فقط يرتدي الألماس الخاص بـTiffany Yellow Diamond الشهير.

ووضعت بيونسيه الألماس الأصفر الذي لا يقدر بثمن والذي يبلغ وزنه 128.54 قيراط وحول رقبتها على شكل سلسلة طويلة مصممة بأكثر من 100 قيراط من الماس.

المرة الأولي لعرض الألماس في حملة إعلانية 


وتلعب المغنية وزوجها، جاي زي، دور البطولة في حملة العلامة التجارية 2021 “About Love”، وتعد هذه  المرة الأولى التي يتم فيها عرض الماس في حملة إعلانية.

ولاستكمال عظمة الماس الأيقوني، وقفت بيونسيه بجوار زوجها أمام لوحة أثناء تصوير الحملة الإعلانية مرتدية خاتمًا من الألماس الأصفر عيار 22 قيراطًا وخاتمًا من الألماس بقطع الزمرد عيار 15.02 قيراط من بوتسوانا وسوارًا من الذهب الأصفر والوردي عيار 18 قيراطًا.

بيونسيه 

بيونسيه وزوجها مثال لقصة الحب الحديثة

وعلق على هذا ألكسندر أرنو  نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والاتصالات في Tiffany & Co لموقع INSIDER: ىبيونسيه وجاي زي مثالا لقصة الحب الحديثة، وبصفتنا علامة تجارية دافعت دائمًا عن الحب والقوة والتعبير عن الذات، لم نتمكن من التفكير في زوجين أكثر شهرة يمثلان قيم شركة  تيفاني بشكل أفضل.


تاريخ ارتداء الألماس في هوليوود 


كانت آخر مرة شوهد فيها الماس في الأماكن العامة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، عندما ارتدته ليدي جاجا على السجادة الحمراء، وتعد جاجا أول من ارتدته بعد أودري هيبورن، حيث ظهرت الأخيرة مرتدية الماس في صور الدعاية لفيلم 1961 "الإفطار في تيفاني".

بيونسيه 


اكتشاف الألماس 


جدير بالذكر أنه قد  اكتشف تشارلز لويس تيفاني مؤسس Tiffany & Co لمنتجات الألماس في جنوب إفريقيا منذ أكثر من 140 عامًا، وكان في الأصل 287.42 قيراطًا قبل أن يتم قطعه إلى الألماس الذي نشهده اليوم.

بيونسيه جاي زي ايدي غاغا أودري هيبورن تيفاني دايموند الألماس في هوليود بيونسيه ترتدي ألماسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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